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22 Aralık 2017 23:20

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

22 Aralık 2017 23:20


Kaza Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan B.P. (20) B.B. (56) ve İ.Y. (18) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinden sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.


İtfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkartılan yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.




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