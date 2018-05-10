Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 13:51

İl Halk Kütüphanesi’nin yıkımına başlandı

1979 yılından bu yana Malatya’da eğitime büyük katkılar veren İl Halk Kütüphanesi, yerini daha modern ve nitelikli bir kütüphaneye bırakmaya hazırlanıyor.

İl Halk Kütüphanesi’nin yıkımına başlandı

10 Mayıs 2018 13:51


Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında geçtiğimiz ay Malatya’ya yeni bir halk kütüphanesi yapımı için imzalanan protokol sonrasında mevcut kütüphanenin yıkımına başlandı. Malatya İl Halk Kütüphanesinin yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat açıklamalarda bulundu. Mevcut kütüphane yerinin Kernek Meydanına katılacağını belirten Polat, “Yapmış olduğumuz protokol kapsamında bugün mevcut İl Halk Kütüphanesinin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Mevcut kütüphanemizin alanı Kernek Meydanına ve Kernek Cami alanına katılacak. Burada daha büyük ve geniş bir alan oluşturularak Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Kernek Meydanı Malatya için çok önemli meydanlardan birisi. Kernek hem kavram hem de anlam olarak bizim için büyük önem arz ediyor. Bu alanı da düzenleyip, halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.


“Yeni kütüphanenin temelini atacağız”


Mevcut kütüphanenin yıkımının ardından Valilik ile birlikte yeni kütüphanenin temelini atacaklarını da kaydeden Başkan Polat, “Yeni kütüphanemiz ile ilgili proje çalışmalarımızı tamamlama aşamasına getirdik. Kütüphanemizin yapımı ile ilgili aşamaları da hemşehrilerimizle paylaşacağız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
22
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç