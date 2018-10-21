“İl İl Yöresel Ürünler Fuarı” kapılarını açtı

Ş. tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘İl İl Yöresel Ürünler Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Büyükşehir Belediyesi Fuar alanında gerçekleşen açılış ile Malatyalılar, Türkiye'nin farklı lezzetleriyle ve yöresel ürünleriyle buluştu.

Açılış programında bir konuşma yapan Ş. genel müdürü Sabri Akın, Malatya'nın kültürel değerlerini tanıtmak ve şehrin ekonomik anlamda canlanmasına katkı sunmak amacıyla birçok fuar organizasyonunu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Akın, “Edirne'den Kars'a yöresel ürünleri Malatya'da ziyaretçilerinin beğenisine sunan ‘İl İl Yöresel Ürünler Fuarı' her yıl daha da güçlenerek hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar, ülke çapında farklı lezzetlerin sergilendiği fuar alanında yapılan ikramların yanı sıra uygun fiyatlarla birinci elden ürünlere ulaşmış olmanın keyfini yaşıyorlar. Fuar, aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da katkı sunuyor. Bir yandan sektörde yer alan firmaların birbirleriyle iş ilişkilerine ve iş birliğine zemin hazırlayan fuar, diğer yandan da oluşturulan Pazar ile ekonomik canlanmayı sağlıyor. Binlerce tüketicinin ziyaret ettiği fuarda katılımcı firmalar ürünlerini pazarlama imkanı buluyorlar. 4 bin 800 metrekarelik alana açılan fuara 45 ilden 120'yi aşkın firma katılım sağladı” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, organizasyona geçen yıl 4 bin metrekare alanda 30 kentten katılım sağlandığını, bu yıl ise 4 bin 800 metrekarelik alanda 45 ilden 120 firmanın katılım sağladığını kaydetti.

Başkan Polat, "Artık yöresel ürünler fuarı dediğimiz zaman Malatyamızda önemli bir yer teşkil ediyor. Biz, rastgele davranmıyoruz, bu fuara katılacak firmalar açısından seçici davranıyoruz. Firmalar üzerinde değerlendirme yaparak kabul ediyoruz. Bu da fuarımızın önemini ortaya koyuyor" dedi.

Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, “Şehri fuarlar ve müzeler kenti yapma yolunda çabalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek Malatya, Büyükşehir olduktan sonra kabuğunu kırdı. Kendinden sık sık söz ettirmeye başladı. Bölgesinde güçlü bir aktör oldu” ifadelerini kullandı.

Ürünlerin değer bulmasının önemine değinen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, dünyanın global bir köy olduğu düşünüldüğünde fuarların öneminin ortaya çıktığını ifade etti. Özellikle yöresel ürünlerde coğrafi tescilleri ve markalaşma yolundaki adımları hükümet olarak da desteklediklerinin altını çizen Tüfenkci, şunları kaydetti: "Malatya'mızda kayısımızın Avrupa tescil belgesine sahip olması esasında çok önemli. Şehrimizin, hemşehrilerimizin, odalarımızın, borsamızın ve kalkınma ajansımızın bu konudaki öngörülerini takdir ediyoruz. Bu ürünlerin dışında da Malatya'da coğrafi tescil alacak birçok ürünümüz var. Bununla ilgili çalışmaların hızlanması gerektiğini biliyoruz. Bir marka oluşturmak, o ürünün pazardaki katma değerini arttırmak noktasında çok önemli. Yine hükümet olarak marka oluşturmak yolunda çok çeşitli desteklerimiz var. Avrupa'da bir marka alındığında o markayı alırken harcanmış masrafların yüzde 75'ini hükümet olarak karşılıyoruz. Ayrıca reklamlar, dükkân tutma masraflarını da çeşitli programlarla destekliyoruz. Yeter ki arkadaşlarımız, üreticilerimiz ve sanayicimiz bu konuda çaba göstersin."

Malatya Büyükşehir Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Borsa Başkanı Ramazan Özcan ve davetliler tarafından açılışı gerçekleşen Fuar, 28 Ekim'e kadar saat 10:00-22:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Malatyalılar fuara yoğun ilgi gösterdi

Edirne'den Kars'a Farklı lezzetlerin buluştuğu İl İl Yöresel Ürünler Fuarı'nda ilk günde büyük yoğunluk yaşandı. Bölgede sektöründe söz sahibi olan ve markalarıyla öne çıkan Esenlik Standını ziyaret eden Malatya Ak Parti Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Esenlik standında ziyaretçilere "Nergis Kavurma" ikram etti.