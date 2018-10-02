Malatya'da 2018 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda Vali Ali Bakan başkanlığında yapılan toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşların son durumu hakkında kurum yöneticileri sunum yaptı. Toplantının açılışında konuşan Vali Kaban 2018 yılı 4.dönem itibarıyla Malatya'daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yaparak,” ilimizin 2018 yılı yatırım programında yatırımcı kamu kuruluşlarımızın (belediye yatırımları hariç) 8 sektörde 332 projesi yer almaktadır. Bu projelerin toplam tutan 4 milyar 889 milyon 584 bin TL, 2018 yılı ödeneği 1 milyar 1 milyon 935 bin TL'dir. Söz konusu projelere üçüncü dönem itibariyle 616 milyon 737 bin TL harcama yapılarak yüzde 62 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılı yatırım programında belediyelerimizin 170 projesi bulunmaktadır. Bu projelerin tutarı 670 milyon 784 bin TL, 2018 yılı ödeneği 401 milyon 858 bin TL, yıl içinde yapılan harcama miktarı ise 222 milyon 669 bin TL olup yüz 55 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel olarak (belediye yatırımları dahil) İlimizin 2018 yılı yatırım programında yer alan toplam 502 projenin tutarı 5 milyar 560 milyon 368 bin TL, 2018 yılı ödeneği 1 milyar 403 milyon 794 bin TL'dir. Yılı ödeneğinde geçen yılın aynı dönemine göre 134 milyon TL artış sağlanmıştır. Yatırım projelerine 2018 yılı içinde 839 milyon 407 bin TL harcama yapılarak yüzde 60 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir. 2018 yılı yatırım programında yer alan toplam 502 projemizin 1 14' ü tamamlanmış, 275 proje devam etmekte, 84 proje ihale aşamasındadır. 29 projeye de çeşitli nedenlerle henüz başlanamamıştır. 2018 yılı yatırım projelerimizin sektörel dağılımı şu şekildedir; projelerin 172' si diğer kamu hizmetleri, 112' si ulaştırma, 43'ü turizm-kültür, 46' sı tarım, 67' si eğitim, 38' i sağlık, 20' si enerji ve 4' ü madencilik sektöründe yer almaktadır” diye konuştu.