İl Spor Güvenlik Toplantısı Vali Kaban başkanlığında yapıldı

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konulan Vali Ali Kaban, Yeni Malatyaspor’un kendi sahasında oynayacağı karşılaşma ile ilgili alınacak önlemleri konuşmak için toplandıklarını belirterek, “Ne kadar büyük bir mutluluktur ki inşallah yarın yeni yapılan 27 bin kişilik sahamızda ilk kez bir maç oynama fırsatı bulacağız” dedi.

Yeni stadyumun karşılaşmaya yetiştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Kaban, “Hakikaten çok kısa bir zamanda birçok eksikliği bitirdiler ve sahayı hazır hale getirdiler. Önceki gün Emniyetimizin yönetiminde bu konuyla alakalı olan izin aşaması Valiliğimiz tarafından onaylanarak önemli noktaya getirilmişti. Dün itibariyle de Futbol Federasyonu tarafından yeni sahada oynayabilmemiz hususundaki nihai karar verildi” ifadelerine yer verdi.

Yeni stadyumun kente hayırlı olmasını dileyen Vali Kaban, “İnşallah yeni sahamız takımımıza hayır getirir, uğur getirir, şans getirir. Yarın da güzel bir şekilde sporun temel prensiplerine uyarak, centilmence oynayarak bu maçı sahamızda alırız” dedi.

Vali Kaban’ın konuşmasının ardından toplantıda karşılaşma öncesinde alınacak tedbirler görüşülerek güvenlik önlemleri hakkında kararlar alındı.

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, İl Sağlık Müdür vekili Mahmut Saraç, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü Müdürü Selçuk Günaydın, Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı ve diğer yetkililer hazır bulundu.