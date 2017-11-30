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30 Kasım 2017 17:17

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Danıştay’a tepki

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri yaptıkları basın açıklaması ile Danıştay tarafından alınan kararla İlahiyat Fakültesi mezunlarının, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği’ne atanmalarının önünün kesilmesine tepki gösterdi.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Danıştay’a tepki

30 Kasım 2017 17:17


Fakülte önünde toplanan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Ubeydullah Çiftçioğlu, kararın düzeltilmesi gerektiğini söyleyerek, “Yapılan düzenlemeye göre, ilahiyat fakültesi mezunları Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliğine atanamayacaktır. İlahiyat Fakültesi mezunlarının İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenliğine başvurup atanması uygulamasına devam edilecek. Ancak açılan kontenjan sayısı ilahiyat fakültelerinin verdiği mezun sayısına oranla çok düşüktür ve ilahiyat fakültesi öğrencilerinin mağduriyetlerine sebep olacaktır. Bekir Bozdağ‘ın cümlelerini aynen aktarıyorum: ‘İlahiyat Fakültesi mezunlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği hakkının elinden alınmasına izin vermeyeceğiz’ bizlere destek olan ve bu kararın uygulanmasına müsaade edilmeyeceğini açıklayan Bekir Bozdağ’a teşekkürü bir borç biliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sesimizi duymasını ve Danıştay’ın verdiği bu adaletsiz karara engel olmasını arzu ediyoruz. MEB’in de gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapmasını temenni ediyoruz. İlahiyat öğrencileri adına bu karardan biran önce geri adım atılmasını ve acilen yeni bir düzenleme yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.




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