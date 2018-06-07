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07 Haziran 2018 17:31

İlçelerde levhalama çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde trafik yön bilgilendirme levhaları ile ilgili çalışmalarına ilçelerde devam ediyor.

İlçelerde levhalama çalışmaları devam ediyor

07 Haziran 2018 17:31


Malatya genelinde yapmış olduğu hizmet ve yatırımlarda vatandaş memnuniyetine büyük önem veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Malatya genelindeki yollarda levhalama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi il genelindeki yollarda sürücülerin güvenli yolculuk yapılabilmesi için trafik yön bilgilendirme levhaları ile ilgili çalışmalarına ilçelerde de devam ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde de bilgilendirme yön levhaları ile yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arapgir, Arguvan, Akçadağ, Doğanşehir, Kale ve Kuluncak ilçelerinde trafik bilgilendirme yön levhalama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


Yapılan açıklamada, levhalama çalışmalarının son olarak Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yapıldığı belirtilerek, çalışmalar sonucunda Doğanyol ilçesinde bilgilendirme yön levhası dikim çalışmalarının tamamlandığı, Pütürge ilçesinde ise çalışmaların tamamlanma aşamasına getirildiği belirtildi.




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