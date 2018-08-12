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12 Ağustos 2018 17:07

İlik nakli bekleyen Perihan Öğretmene moral ziyareti

İlik nakli bekleyen Perihan Öğretmen için geçtiğimiz günlerde Kızılay’a kan bağışında bulunan Eskimalatyalılar bu kez de Perihan Doğandemir’i evinde ziyaret ederek moral verdi.

İlik nakli bekleyen Perihan Öğretmene moral ziyareti

12 Ağustos 2018 17:07


Eskimalatya Grup Yöneticisi Nedim Ulubaba önderliğinde öğretmenin arkadaşları, öğrencileri ve komşuları Perihan Öğretmene moral ziyareti gerçekleştirdi.


Ziyarette konuşan Nedim Ulubaba, “Geçtiğimiz hafta 3 grup yöneticisi ve dernek başkanlarımızla birlikte kan bağışı organizasyonu yaptık. Rekor derecede kan bağışı oldu. Buradan tüm Malatyalılara teşekkür ederim. Toplanan kanlar inşallah hastalara bir umut ışığı olur. Bugün Perihan Hocamızı yalnız bırakmadık. Öğrencileri, komşuları ve mesai arkadaşları ile birlikte hocamızın yanındayız. Kök hücresi bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmanın yanı sıra kan vererek önce sağlık sloganı ile sadece bir hastayı değil bütün ilik nakli bekleyen hastalara umut olacak” dedi.


Duygusal anların yaşandığı buluşmada Perihan Doğandemir’in öğrencileri, mesai arkadaşları ve komşuları da başta Perihan Hoca olmak üzere ilik nakli bekleyen tüm hastalara acil şifalar diledi.




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