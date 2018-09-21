İlköğretim Haftası Arapgir'de kutlandı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde "İlköğretim Haftası" düzenlenen programla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Arapgir'de İlköğretim Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi. Mehmet Akif İlkokulu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından okul öğrencileri tarafından İlköğretim Haftasının önemini anlatan şiirler okundu.

Oyun gösterileri ile devam eden program şiir dinletisi, skeç, müzik şöleni ve birinci sınıfa başlayan minik öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.

Mehmet Akif İlkokulunda gerçekleştirilen kutlama programına, Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem, Garnizon Komutanı Fevzi Başyiğit, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, okul müdürleri, veliler ile öğrenciler katıldı.