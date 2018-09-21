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İlköğretim Haftası Arguvan'da kutlandı

İlköğretim Haftası, Arguvan İlçesinde gerçekleştirilen bazı etkinliklerle kutlandı.


17 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında kutlanan İlköğretim Haftası, Arguvan ilçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesinde etkinliklerle kutlandı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay bir konuşma yaptı. Yay, ilköğretim de verilen eğitimin önemine değinerek yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına başarılar diledi.


Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, slayt sunumu gerçekleştirildi. Öte yandan Atatürk İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve diğer ilçe protokolü okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

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