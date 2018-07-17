İnce’den istişare vurgusu

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Ticaret Borsası (MTB)Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, geçtiğimiz nisan ayında MTB’de görevi devraldıklarını söyledi.

Mesut İnce’nin Malatya’da önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Özcan, “Biz de takip edip görüyoruz, kendisi çok Beyefendi bir insan. Minibüs, otobüs gibi araçlar var, bunların üstünde durmak gerçekten de zor bir iş. Bu konuda çok ciddi emek sarf ediyorlar. Bizler de onların emanetiyiz bizim çocuklarımızı taşıyorlar, bizim canlarımızı, eşlerimizi taşıyorlar. Bu konuda da hamd olsun Malatyada’ki minibüsçülerde, servisçilerde belki ara sıra sıkıntılar cereyan ediyor ama bunlar da çok önemli değil. Biz de kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz. Malatya’nın problemleri ile ilgili ortak paydada istişarelerimiz olacak. İnşallah hep birlikte huzur içinde Malatyamızda hayatımızı devam ettirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ise, Özcan ve yönetimine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek, istişare vurgusu yaptı. İnce, “Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası olarak Malatya’daki tüm ilgili kurumlarla istişare halinde olmak istiyoruz. Ticaret Borsası aslında bizim ortaklaşa çalışacağımız bir kuruluş. Özellikle yazın esnafımızın tatilinde kayısımızın bol olması sebebiyle işçilerimizi taşıyoruz. Para ettiği zaman tüm meslek gurupları bundan fayda sağlamaktadır. Özellikle minibüs taşımacılığı, servis taşımacılığı hepsi birbiriniz zincirleme etkilemektedir. Bizler de yönetim kurulu olarak Başkanımızın her zaman yanında olacağız, istişare halinde çalışarak Malatyamıza güzel hizmetleri vermeye çalışacağız” diye konuştu.