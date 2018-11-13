İneklerini kaybeden Fatma Ninenin yardımına Jandarma koştu

Malatya'da mezrada yaşayan Fatma Durdu isimli yaşlı kadının kaybolan 14 ineğini jandarma ekipleri buldu.

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt İlçesine bağlı Atalar Mahallesi Çat Mezrasında yaşayan Fatma Durdu isimli yaşlı kadın 14 adet büyükbaş hayvanın mezrada otladığı alanda olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Hayvanlarının çalınmış olabileceğini ifade eden yaşlı kadının başvurusu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yerinin çevresinde bulunan ilçe ve mahallelerde eş zamanlı arama ve araştırma yapan jandarma, yol güzergahlarında da çalınma ihtimaline karşın kamyonlarda arama yaptı.

Yapılan aramalarda yaşlı kadının toplam değeri 110 bin TL olan 14 adet büyükbaş hayvanı, Çat Mezrasına yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan dere yatağında bulundu. Jandarmanın teslim ettiği hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Fatma nine, ekiplere teşekkür etti.