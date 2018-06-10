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10 Haziran 2018 12:38

İnönü Stadı’na veda

Malatya futboluna 1970 yılından beri hizmet eden ve futbolseverlerde birçok anısı bulunan İnönü Stadı, düzenlenen iftar programıyla son kez kapılarını açtı.

İnönü Stadı’na veda

10 Haziran 2018 12:38


Malatya Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nin organize ettiği iftarla efsane stada veda edilirken, bu ana tanıklık etmek isteyenler de programa büyük ilgi gösterdi.


İnönü Stadı’na veda programına siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekili adayları katıldı. Yoğun katılımın olduğu gecede, iftar programının ardından taraftarlar meşaleler ve sloganlar eşliğinde efsane stadyuma veda etti. Malatya Derebeyleri Taraftarlar Derneği Yöneticisi Murat Soysal, İnönü Stadı’na şanına yakışır bir veda programı düzenlediklerini söyleyerek, “1970’ten beri Malatya futboluna hizmet eden ve bizim için unutulmaz birçok anısı bulunan İnönü Stadı’na unutulmaz bir şekilde veda edelim istedik. Düzenlediğimiz bu iftar programıyla stat son kez Malatyalı futbolseverlere kapılarını açtı. Bugün burada her partiden, her görüşten isim var. Bu da bize orta değerlerimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Katılan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.




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