1965 yılında yapılıp, 2016 yılına kadar aktif, 2018 yılına kadarda pasif olarak 5 yıl kesintisiz Malatya’ya hizmet veren İnönü Stadyumu, Yeni Malatya Stadyumu’nun yapılmasının ardından emekliye ayrıldı. Efsane Malatyaspor’da forma giyen Malatyalı sporcular, ’Efsanelerden Efsane Stada Veda’ etkinliğiyle İnönü Stadı’na veda etti. İnönü Stadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek.

İnönü Stadı’na veda törenine 64-65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek, spor taban birliklerinin temsilcileri ile efsane futbolcular katıldı.

Bülent Tüfenkci: "Hedefimizi bir tık büyüterek iddialı olmak zorundayız"

Düzenlenen törende konuşan 64-65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Binalarında, mekanlarında bir vadesi, bir zamanı var. Bu mekanlar esasında şehre kimlik ve kişilik katmaktadır. Bu mekanlarda her birimizin ayrı ayrı hatırası var" dedi.

Tüfenkci, Malatya İnönü Stadı’nda birçok şampiyonluk gördüklerini anlatarak, “Süper Lig’de birinci senemizi Yeni Malatyaspor olarak doldurduk. Bu sene ikinci senemiz, hedefimizi bir tık daha büyüterek iddialı olmak zorundayız. Ona göre takımı oluşturmalıyız. İnşallah herkesin bu noktada destek vermesi lazım. Bu stat bizim ortak paydamız ise Malatyaspor’da bizim ortak paydamız. Bu stadı yıkıp böyle bırakmıyoruz, Millet Bahçesi’ne dönüştürüyoruz. Hürriyet Parkı’ndan buraya kadar Millet Bahçesi’ni oluşturuyoruz. Milletin statlarını milletin emrine vererek, bu şekilde hayatlarını devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya’ya kayısı şeklinde güzel bir stat kazandırdıklarını dile getiren Tüfenkci, uzun yıllar Yeni Malatya Stadyumu’nun hizmet edeceğini, iyi bir planlamayla Süper Lig’de de o statta şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ise Malatya İnönü Stadı’na ilk kez 13 yaşında çıktığını anımsatarak, “O zamanlar bizim için çok anlamlıydı. Toprak sahada maç izliyorduk. Maçtan önce belediyenin aracı sahayı sulardı. Maçın başlamasını heyecanla beklerdik. Ben profesyonel olmadım ama Malatya amatöründe uzun süre maç oynadım. Acı tatlı anılarımız oldu” dedi.

Sadi Fındıklı: "Burukluk yaşıyoruz"

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Malatya İnönü Stadı’na veda ederken içlerinde bir burukluk olduğunu ifade etti. Fındıklı, 1965 yılından 2018 yılına kadar kesintisiz hizmet veren İnönü Stadı’nda son etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Burukluk yaşıyoruz. Çocukluğumuz ve gençliğimiz burada geçti. 19 Mayıs törenlerinden, birçok törene kadar geldik. 12 yaşında belki bedava girebiliriz diye stadın kapısında beklerdik. İkinci devre stadın kapısını açarlardı, koşarak içeri girerdik. İlginç hatıralarımız var. Her Malatyalı’da derin izler bırakan bir stat” ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek: "Büyük sevinçler yaşadık"

Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek de Malatya İnönü Stadı’nda çok büyük sevinçler yaşadıklarını ifade ederek, “3 yıla burada 2 şampiyonluk yaşadık. O 2 şampiyonlukta maçın bitiş düdüğüyle burada yaşandı. 2.Lig’den Spor Toto 1.Lig’e, iki sene sonrada Spor Toto 1.Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükseldik. Zaman zaman çok üzüldük, zaman zamanda çok sevindik ama buraya büyük anılarla veda ediyoruz” diye konuştu.

Malatya İnönü Stadı’nda Malatyaspor formasıyla oynayan ‘Amigo Yusuf’ lakaplı Yusuf Mor ile Naci Şavata ise anılarını anlattı. Mor, konuşması esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Erol Bulut: "Hiç mağlup olmadık"

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut ise 2013 yılında teknik direktör Özcan Kızıltan’ın yardımcılığını yaptığı dönemde İnönü Stadı’nda 13 maça çıktığını ve hiç mağlup olmadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından efsane futbolcular, 15’er dakikalık iki devre halinde stada veda maçı yaptı. Karşılaşmanın başlama vuruşunu 64-65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci gerçekleştirdi. Öte yandan Malatya İnönü Stadı’na veda ve teşekkür belgeleri de verildi.