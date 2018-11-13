İnönü Stadı'nın kapalı tribünü de yıkıldı

Yerine Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Malatya İnönü Stadı'nın, dönemin mimari şartlarında örnek proje olarak gösterilen ‘kolonsuz tribünleri' bugün yıkıldı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle yıkımına başlanan efsane stadyumun en önemli bölümü olma özelliğini taşıyan kapalı tribünü iş makineleriyle temelinden ayrılarak yıkıldı. Malatya'da 1970 yılından bu yana futbola hizmet veren İnönü Stadyumu yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak. İhalesinin tamamlanmasının ardından ilk kazma geçtiğimiz günlerde vurulmuş ve stadın açık tribünleri yıkılmıştı. Millet Bahçesi yapım çalışmaları kapsamında Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesi 3996 ada ve 17 parsel üzerinde bulunan İnönü Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Turgut Özal Kamp Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binası ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ek binasının yıkımı gerçekleştirilecek.

Öte yandan kapalı tribünün yıkımı esnasında o an orada olan ve çalışmayı izleyen bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadıkları görüldü.