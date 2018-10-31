İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Lig sezonunda oynanan Boluspor müsabakasıyla futbol müsabakalarına kapanan İnönü Stadı'nda yıkım işlemleri başladı.

Uzun yıllar Malatya futbolunun yükünü çeken İnönü Stadı, Yeni Malatya Stadyumu'nun hizmete girmesiyle birlikte yıkılacağı günü beklemeye başlamıştı. Adını aslen Malatyalı olan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'den alan efsane stat, Malatyaspor'un Balkan Kupası ve UEFA Kupası gibi uluslararası müsabakalarına da ev sahipliği yaptı.

İnönü Stadı Malatyaspor'un 1983-84 sezonunda namağlup olarak 2. Lig'den 1. Lig'e çıkması, 1987-88 sezonunda 1. Lig'deki en iyi derecesini yaparak ligi 3. sırada tamamlaması, 1988-89 sezonundaki Balkan Kupası, 2000-01 sezonunda 1. Lig'e çıkması ve 2004 yılında UEFA Kupası'nda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşmasına tanıklık etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı gerçekleştirilen Battalgazi İlçesi Uçbağlar Mahallesinde 3996 ada ve 17 nolu parsel üzerinde bulunan İnönü Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Turgut Özal Kamp Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binası, Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ek binasının yıkım ihalesi, enkazından çıkacak malzemeler karşılığında açık teklif usulü ile yapılmıştı.

Zamanla şehrin ortasında kalan İnönü Stadyumu'nun yerine içerisinde yaşam alanlarının da olacağı Millet Bahçesi Projesi yapılacak.