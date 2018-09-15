İnönü Üniversitesi bilimsel etkinliklerle yoluna devam edecek

İnönü Üniversitesi yıl içerisinde düzenleyeceği kongre, sempozyum, panel ve diğer bilimsel/kültürel ağırlıklı etkinlikler ile bir araya getireceği alanında uzman çok sayıda akademisyen ve fikir adamı ile toplumuna aydınlatıcı bilgiler sunmaya hazırlanıyor.

Malatya'nın şu ana kadar birkaç olgunun etrafında öne çıkarıldığı ancak bunların dışındaki değerlerinin de gün ışığına çıkarılıp tanıtılması ve kamuoyuna mal edilmesi gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Halbuki ilimiz Allah'ın her yönden çok cömert davrandığı yurt köşelerinden birisidir. İklimi, tabiat varlıkları, muazzam tarihi ve diğer kaynakları bu hususu açıkça teyit eder. Ancak şu ana kadar meyvede kayısı, devlet adamında rahmetli İsmet İnönü ve Turgut Özal, ilim aleminden ise Kadri Mısri Hazretlerinin dışında bir de efsanevi kişilik Battalgazi haricinde Malatya'nın bu hususlardaki zenginliği yeterince değerlendirilemedi. Elbette bütün bu saydıklarımız bizim değerlerimizdir. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ama Malatya'nın bunların dışındaki değerlerinin de gün ışığına çıkarılıp tanıtılması ve kamuoyuna mal edilmesi gerekmektedir. Üniversitemiz, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren bir dizi ulusal ve uluslararası etkinlikle bu hususları gündeme taşıyarak aydınlatmayı planlamış, başta ilimiz valiliği olmak üzere diğer il yöneticilerimizle birlikte ciddi ve verimli bir çalışma ortamına girmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kızılay, bu dönem yapılacak etkinlikleri ise şöyle sıraladı:

“19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Uluslararası Malatya'nın Fethi ve Danişmendiler başlıklı sempozyum, 4-6 Ekim 2018 tarihleri arasında ‘I. Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu, 14 Kasım 2018 tarihinde Gregory Abû'l Farac Çalıştayı ve 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Orta Fırat Havzası I. Uluslararası Tarih Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu ile tarih, kültür ve sanatın insan hafızasındaki yeri hem tazelenecek hem de yeni bilgilerle gelecek nesillere aktarılacaktır.”