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22 Aralık 2016 16:52

İnönü Üniversitesi ikinci maçında da galip

İnönü Üniversitesi ikinci maçında da galip

22 Aralık 2016 16:52

İnönü Üniversitesispor, Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakalarının ikinci maçında Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesini 3-2 mağlup etti.
Türkiye genelinde 40 takımın mücadele ettiği organizasyonda mücadele eden İnönü Üniversitesi grubundaki ikinci maçta karşılaştığı Ömer Halis Demir Üniversitesini 3-2 mağlup etti.
Mardan Otel’in sahasında oynanan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan sarı siyahlıların 3 golünün de Engin Yıldız kaydetti.
-Üçüncü maç Bilkent Üniversitesi ile
İnönü Üniversitesi, Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakalarındaki ikinci maçında yarın saat: 13.00’de Bilkent Üniversitesi ile karşılaşacak.
Müsabakalar sonucunda başarılı olacak takımlar Üniversiteler arası 1.liginde mücadele etmeye hak kazanacak.
-“Her zaman başarılı bir tablo ortaya koyduk”
İnönü Üniversitesi takımının antrenörü Murat Kayapınar yaptığı açıklamada, “Üniversite olarak bu tür organizasyonlarda her zaman başarılı bir tablo ortaya koyduk. Burada da üniversite olarak amacımız dostluk ve centilmenlik içerisinde sporun ruhuna yakışır bir mücadele ortaya koyabilmek” diye konuştu.



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