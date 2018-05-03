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03 Mayıs 2018 16:08

İnönü Üniversitesi judoda derece yaptı

Malatya İnönü Üniversitesi, 20-22 Nisan tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan, Üniversitelerarası Türkiye Judo Şampiyonasından dereceyle döndü.

İnönü Üniversitesi judoda derece yaptı

03 Mayıs 2018 16:08


Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı, Üniversitelerarası Türkiye Judo Şampiyonasına 26 Üniversiteden 306 bay- bayan sporcu katıldı. Şampiyonaya Malatya İnönü Üniversitesi judo takımı da katıldı. Şampiyonada İnönü Üniversitesi takım sıralamasında erkeklerde Gurbanberdi Garabeov beşincilik, bayanlarda ise ferdi müsabakalarda Süreyya Dağdeviren ve Kadriye Özman ile Türkiye üçüncülüğü elde etti. Alınan bu başarılardan dolayı dereceye giren sporcular Gurbanberdi Garabeov, Süreyya Dağdeviren, Kadriye Özman ile antrenörleri Yücel Öz ve Judo İl Temsilcisi Haydar Güler ile birlikte Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, "Sporcularımızın aldıkları bu başarı bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnanıyorum ki bundan sonra da bu başarıların devamı gelecektir. Her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Sporcularımıza, antrenörümüz Yücel Öz’e ve Judo İl Temsilcimiz Haydar Güler’e aldıkları bu başarıdan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.




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