İnönü Üniversitesi Kurt ile devam edecek

İnönü Üniversitesi tarafından tüm haklarıyla birlikte 1932 Malatyagücü Kulübü’ne devri konusunda protokol yapılan üniversite futbol takımında yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde ilk anlaşılan isim antrenör Murat Kurt oldu. Geçen sezon da takımın başında bulunan genç antrenörle yola devam kararı aldıklarını belirten Kulüp başkanı Aziz Yiğit, “İnönü Üniversitesi rektörlüğüyle kulübün devri konusunda anlaştık. Resmi imzaların da atılmasıyla birlikte ilk işimiz hocamız Murat Kurt ve ekibiyle ile sözleşme yenilemek olacak” dedi. Kurt ve ekibini geçen sezon İnönü Üniversitesi’nin başında başarılı bir sezon geçirdiğini hatırlatan Yiğit, “Murat Kurt ve ekibi geçen sezon takımın başında başarılı bir sezon geçirdi. Murat kardeşimiz kariyeri ve duruşu itibariyle beğendiğimiz ve taktir ettiğimiz bir isim. İnönü Üniversitesi rektörlüğüyle geçtiğimiz günlerde kulübün devri konusunda bir protokol yaptık, ancak henüz resmi imzalar atılmadı. İmzalar atılır atılmaz, Murat Kurt ve ekibiyle sözleşme imzalayacağız. Umarım yeni sezon Malatya takımları için iyi geçer. Malatyalı iş adamı Nurettin Uğur’un da hem Malatya, hem de futbola olan sevgisi bizi bu kararı almaya itti. Tek gayemiz Malatya’mıza bir 3.lig takımı kazandırabilmek. Bunun için de bu sezon transferde buna göre bir strateji izleyeceğiz. Allah kimsenin emeğini boşa vermesin inşallah” diye konuştu.