Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 15:53

İnönü Üniversitesi Kurt ile devam edecek

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadelede eden İnönü Üniversiyesispor yeni sezonda antrenör olarak Murat Kurt ile devam edecek.

İnönü Üniversitesi Kurt ile devam edecek

12 Temmuz 2017 15:53


İnönü Üniversitesi tarafından tüm haklarıyla birlikte 1932 Malatyagücü Kulübü’ne devri konusunda protokol yapılan üniversite futbol takımında yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde ilk anlaşılan isim antrenör Murat Kurt oldu. Geçen sezon da takımın başında bulunan genç antrenörle yola devam kararı aldıklarını belirten Kulüp başkanı Aziz Yiğit, “İnönü Üniversitesi rektörlüğüyle kulübün devri konusunda anlaştık. Resmi imzaların da atılmasıyla birlikte ilk işimiz hocamız Murat Kurt ve ekibiyle ile sözleşme yenilemek olacak” dedi. Kurt ve ekibini geçen sezon İnönü Üniversitesi’nin başında başarılı bir sezon geçirdiğini hatırlatan Yiğit, “Murat Kurt ve ekibi geçen sezon takımın başında başarılı bir sezon geçirdi. Murat kardeşimiz kariyeri ve duruşu itibariyle beğendiğimiz ve taktir ettiğimiz bir isim. İnönü Üniversitesi rektörlüğüyle geçtiğimiz günlerde kulübün devri konusunda bir protokol yaptık, ancak henüz resmi imzalar atılmadı. İmzalar atılır atılmaz, Murat Kurt ve ekibiyle sözleşme imzalayacağız. Umarım yeni sezon Malatya takımları için iyi geçer. Malatyalı iş adamı Nurettin Uğur’un da hem Malatya, hem de futbola olan sevgisi bizi bu kararı almaya itti. Tek gayemiz Malatya’mıza bir 3.lig takımı kazandırabilmek. Bunun için de bu sezon transferde buna göre bir strateji izleyeceğiz. Allah kimsenin emeğini boşa vermesin inşallah” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!