İnönü Üniversitesi Spor Tırmanış Takımı, Adana’dan dereceyle döndü

Toplam 15 üniversitenin katıldığı ve önemli sporcuların yarıştığı organizasyonda takım halinde başarılı bir performans sergileyen İnönü Üniversitesi Spor Tırmanış Takımı, Malatya’ya üçüncülükle döndü.

Malatya Dağcılık İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Faruk Akçınar, İnönü Üniversitesi Spor Tırmanış Takımı’nın önemli bir derece elde ettiğini söyledi.

“Önemli ve de kayda değer bir başarıdır”

15 üniversite arasından üçüncülük elde etmelerinin önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Akçınar, “İnönü Üniversitesi, 8-9 Mayıs tarihleri arasında Adana Çukurova Üniversitesi’nde yapılan spor tırmanış yarışmalarında ilimize üçüncülük derecesiyle döndü. Bu hakikaten önemli ve kayda değer bir başarıdır. Toplam 15 üniversitenin katıldığı ve seçkin sporcuların yarıştığı organizasyonda takım halinde başarılı bir performans sergileyen üniversitemiz bizi gururlandırmıştır. İnşallah bu başarı önümüzdeki dönemlerde elde edeceğimiz başarıların öncüsü olacaktır. Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.