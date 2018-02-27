Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 14:32

İnönü Üniversitesi UNİLİG’de ilk 8’e kaldı

Çorum’da yapılan UNİLİG müsabakalarında mücadele eden Malatya İnönü Üniversitesi, namağlup olarak ilk 8’e kaldı.

İnönü Üniversitesi UNİLİG’de ilk 8’e kaldı

27 Şubat 2018 14:32


UNİLİG Basketbol Müsabakalarının yarı final ayağı 6 ilde yapıldı. Müsabakalara Çorum ilinde katılan İnönü Üniversitesi, namağlup olarak adını Türkiye ilk 8’ine yazdırdı.


İnönü Üniversitesi yer aldığı A Grubu’nda şu sonuçları aldı:


‘Adıyaman Üniversitesi 41-56 İnönü Üniversitesi, İnönü Üniversitesi 48-45 Siirt Üniversitesi, İnönü Üniversitesi 67-46 Gümüşhane Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 58-59 İnönü Üniversitesi’


İnönü Üniversitesi basketbol takımı antrenörü Oğuz Avcı yaptığı açıklamada takım olarak emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.


Müsabakalara iyi hazırlandıklarını belirten Avcı, “Müsabakalara sezon başından beri hazırlanan takımımız emeklerinin karşılığını aldı. Belediyespor adına yerel ligde mücadele ederek, müsabaka eksiğini de tamamlayan takımımız zorlu geçen müsabakalarda UNİLİG finallerinde mücadele etme hakkına sahip oldu. Üniversitemizde düzenlenen kampüs liglerinde spora olan ilgi gitgide artıyor, bu da üst liglerde mücadele eden takımlarımıza artı motivasyon ve tecrübe kazandırıyor. Önümüzdeki yıllarda başarının daha ilerilere taşınacağına inanıyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç