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28 Şubat 2018 11:53

İnönü Üniversitesinde 28 Şubat konferansı

İnönü Üniversitesinde 28 Şubat Postmodern Darbe konulu konferans düzenlendi.

İnönü Üniversitesinde 28 Şubat konferansı

28 Şubat 2018 11:53


Genç Ensar, Düşünce Akademisi ve İnsani Değerler Topluluğunun ortak olarak hazırladıkları konferans Hoca Ahmet Yesevi konferans salonunda yapıldı. Konferansa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, rektör yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Açılış Konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, darbeden mağdur olan, sıkıntılarını bizzat yaşayanlardan darbeyi dinleyeceklerini belirterek, "28 Şubat darbesinin üzerinden 21 yıl geçti. Ülkemiz 28 Şubat’ı konuşurken bir de üzerinden 15 Temmuz başarısız darbe girişimi 2016’da eklendi. İkisi sanki birbiriyle ilintili. Birbiriyle aynı olan odaklar, 28 Şubat darbesinin başka bir versiyonunu Türkiye’ye 15 Temmuz’da uyguladılar. Sizler de bizler de bu yüzden iki darbeyi tam tamına yaşadık ve ikisi de başarısız oldu. 28 Şubat kısmen zorluklarını bize iki üç yıl yaşattı. 15 Temmuz’da fiili olarak başarısız oldu. Sıkıntıları her geçen gün daha da geride bırakılıyor” ifadelerini kullandı.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Fahri Memur, Fatma Özdemir, Mustafa Kayan, Tuba Yıldız, Aynur Taşkesen de 28 Şubat döneminde yaşadıkları zorluklardan bahsederek yaşanılan maddi, manevi, sıkıntılı durumlarını dile getirdi.




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