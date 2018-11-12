İnönü Üniversitesi'nde özel çocuklarla özel bir gün

İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Topluluğu (ENİTO) tarafından İnönü Üniversitesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel çocuklar ve gençler için etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe İnönü Üniversitesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdurrahman Hamamcı, Avrupa Şampiyonu Türkiye Ampute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ, ENİTO topluluk başkanı Fahriye Emine, topluluk üyeleri ile özel çocukların ve gençlerin aileleri katıldı.

Düzenlenen programda özel çocuklar ve gençler için eğitsel oyunlar, yarış parkurları, el baskısı, boyama, müzik, hayal köşesi gibi etkinlikler yapıldı. ENİTO Topluluğu Başkanı Fahriye Emine “Üniversitemizin merkezindeki çocuklarla eğlence tarzında bir etkinlik düzenledik. Farkındalık oluşturmak ve özel çocuklarımız ile sürekli bir araya gelmek amacıyla bu tarz etkinlikleri sürekli yapacağız ve ENİTO ailesi olarak bugün burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.