İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü Üniversitesi'nde özel çocuklarla özel bir gün

İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Topluluğu (ENİTO) tarafından İnönü Üniversitesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel çocuklar ve gençler için etkinlik düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü Topluluğu (ENİTO) tarafından İnönü Üniversitesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel çocuklar ve gençler için etkinlik düzenlendi.


Düzenlenen etkinliğe İnönü Üniversitesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdurrahman Hamamcı, Avrupa Şampiyonu Türkiye Ampute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ, ENİTO topluluk başkanı Fahriye Emine, topluluk üyeleri ile özel çocukların ve gençlerin aileleri katıldı.


Düzenlenen programda özel çocuklar ve gençler için eğitsel oyunlar, yarış parkurları, el baskısı, boyama, müzik, hayal köşesi gibi etkinlikler yapıldı. ENİTO Topluluğu Başkanı Fahriye Emine “Üniversitemizin merkezindeki çocuklarla eğlence tarzında bir etkinlik düzenledik. Farkındalık oluşturmak ve özel çocuklarımız ile sürekli bir araya gelmek amacıyla bu tarz etkinlikleri sürekli yapacağız ve ENİTO ailesi olarak bugün burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.