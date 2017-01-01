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01 Ocak 2017 15:15

İnönü Üniversitesi’nde toplu sözleşme imzalandı

İnönü Üniversitesi’nde toplu sözleşme imzalandı

01 Ocak 2017 15:15

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Rektörlük makamındaki protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Genel Sekreter Yardımcısı Birol Kılıçaslan, Personel Daire Başkanı Mustafa Gezer, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyesi Adem Can ve Tez-Koop-İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Pekgöz katıldı.
İnönü Üniversitesinde işçi statüsünde görev yapan personel için iki yılda bir defa yapılan toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesinin yapılması, iş yerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işverenin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlenmesi amaçlanıyor.



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