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19 Haziran 2017 16:56

İnönü Üniversitesispor başka isimle devam edecek

Malatya’yı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil eden İnönü Üniversitesispor Kulübü’nün yeni sezonda satın alınarak başka biri isimle devam edeceği öğrenildi.

İnönü Üniversitesispor başka isimle devam edecek

19 Haziran 2017 16:56


Kulübün, İnönü Üniversitesi bütçesine ek yük oluşturması nedeniyle sportif faaliyetlerine son verilerek kapatılması ya da satılması kararı verilmişti. Bu kararın ardından 60 bin TL’lik bir teklif alan kulüp yönetiminin, bu teklife sıcak bakmadığı ortaya çıktı. İkinci teklifi de Malatya’da faaliyet gösteren bir amatör kulübün yapacağı öğrenilen İnönü Üniversitesi’nin birkaç gün içerisinde el değiştirebileceği ifade edildi. Bölgesel Amatör Lig’e geçen yıl yükselen İnönü Üniversitesi futbol takımı, ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyerek ligi güçlü takımlar arasında 6. sırada tamamlamıştı.


İnönü Üniversitesispor yönetiminin de bu gelişmelerden sonra kulübü kapatma düşüncesinden vazgeçtiği, Malatya’nın BAL’daki temsili noktasında kulübün başka bir isimle lige devam etmesinin daha doğru olacağı kararını aldığı öğrenildi.




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