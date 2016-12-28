Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 14:44

İnönü Üniversitesispor devre arasında transfer yapmayacak

İnönü Üniversitesispor devre arasında transfer yapmayacak

28 Aralık 2016 14:44

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı İnönü Üniversispor’un kulüp başkanı Doç. Dr. Emin Kafkas yaptığı açıklamada, “Ligin ilk yarısında aldığımız sonuçlar ve oynadığımız oyun bizi memnun etti. Devre arasında transfer yapmayı düşünmüyoruz” dedi.
Bölgesel Amatör Lig’deki ilk sezonunu 18 puanla 6.sırada tamamlayan Malatya ekibinde devre arası kamp çalışmaları 2 Ocak’ta Kale Göl Otel’de başlayacak.
Kamp öncesi İHA muhabirine konuşan sarı siyahlı kulübün başkanı Emin Kafkas, ilk yarı değerlendirmesi ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
“Saygı duyulan bir duruşumuz var”
Ligin ilk yarısında takım olarak ortaya koydukları oyun ve alınan sonuçların kendilerini memnun ettiğini söyleyen Kafkas, “İnönü Üniversitesi olarak ilk sezonumuzda aldığımız sonuçlar ve oynadığımız oyun bizi memnun etti. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Bizim için tabelada ne yazdığı değil, oynadığımız oyun önemli. Bence saygı duyulan bir duruşumuz var. Bu duruşumuzu devam ettirmek istiyoruz. 2 Ocak tarihinde de inşallah üniversitemize bağlı olan Kale Göl Otel’de kampa gireceğiz” dedi.
“Enes’in lisansı hala kulübümüzde”
Kafkas, devre arasında transfer yapmayı düşünmediklerini de sözlerine ekleyerek, “Devre arasında transfer yapma gibi bir düşüncemiz yok. Eğer üniversitemiz bünyesinde bize katılmak isteyen öğrencilerimiz olursa, bunu değerlendirebiliriz. Savunda forma giyen futbolcumuz Enes’in 1920 Maraş takımıyla bir görüşmesinin olduğunu biliyoruz. Ancak henüz bize gelmiş bir durum yok. Enes’in lisansı hala kulübümüzde. Biz gitmek isteyen futbolcularımızı zorla tutamayız. Önünü açmak için de elimizden geleni yaparız” diye konuştu.
-“Yeşilyurt bizi yendi ya da gol attı da bir itirazımız mı oldu”
Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Sucu’nun “Bizden 2 puan aldılar ama rakiplerimizden puan alamadılar” yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Kafkas, “Bu konuyla ilgili konuşup da polemiğe girmek istemiyorum. Herkesin düşüncesine saygımız var. Ancak İnönü Üniversitesispor hiçbir kulübe iltimas ya da ayrıcalık göstermez, göstermeyecekte. Bizim için her kulüp aynıdır. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Günümüzde değilizdir, yenilmişizdir. Bunlar futbolda olan şeyler. Yeşilyurt bizi yendi ya da gol attı da bir itirazımız mı oldu. Ona bakarsanız Yeşilyurt da kendi rakibi olan Adıyaman’a yenildi” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç