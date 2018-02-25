İnönü Üniversitesispor farklı 5-1 mağlup oldu

Grup’un 20. haftasında deplasmanda Araban Belediyespor ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor rakibine 5-1 mağlup oldu.

Araban İlçe Stadı’ndan oynanan karşılaşmayı Özgür Reha Alıcı, Fikret Merih, Mustafa Göksu hakem üçlüsü yönetti.

Konuk takım İnönü Üniversitesi rakibi karşısına Mehmet Enes, Burha, Enes, Yunus Emre, Serkan, Ömer Faruk Göldağı, Turgut, Uygar, Cumali, Sait, Cihat on biriyle çıktı.

Rakibi karşısında oldukça etkisiz bir oyun sergileyen kırmızı beyazlılar, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla yenik ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü.

Maçın ardından konuşan İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Takım olarak son haftalarda kötü oynadıklarını belirten Yiğit, “Takım olarak kötü sonuçlara mahkum bir görüntü veriyoruz. Aslında çokta kötü olduğumuz söylenemez ama aldığımız sonuçlar bizi daha da demoralize ediyor. Bu psikolojinden bir an önce çıkmamız lazım” dedi.