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10 Eylül 2017 13:39

İnönü Üniversitesispor hazırlık maçını farklı kazandı

İsim hakkı henüz tescil edilmediği için Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezonda ’İnönü Üniversitesispor’ adıyla mücadele edecek olan sarı siyahlı kulüp, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Elazığ Hankendispor hazırlık maçı oynadı.

İnönü Üniversitesispor hazırlık maçını farklı kazandı

10 Eylül 2017 13:39

Sarı siyahlılar karşılaşmayı Eray Baba (2), Engin Yıldız (2), Ömer Göldağ ve Yasin Baturay’ın golleriyle 6-0 kazandı.


Yeşiltepe’de oynanan özel maçta gülen taraf farklı skorla Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesi oldu. Yeni sezonda aynı grup mücadele edeceği rakibi karşısında bütün oyuncularına şans tanıyan antrenör Murat Kurt, yavaş yavaş istenilen seviyeye geldiklerini söyledi.


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hankendi takımıyla bir hazırlık maçı oynadıklarını belirten antrenör Murat Kurt, “Uzun bir dönemden beri hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tabi oyuncuların çalışma hırsından ve temposundan memnunuz. Ancak bu tür maçlar eksiklerin ortaya çıkması açısından çok daha iyi olabiliyor. Tüm oyuncularımızı sahada görmek istedik. Güzel, centilmen bir maç oldu. Hankendi takımına da teşekkür ediyoruz. Skora aldanmadan çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Yavaş yavaş hazır duruma geliyoruz. Lige kadar daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.




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