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04 Ocak 2017 18:17

İnönü Üniversitesispor Kale’de kampa girdi

İnönü Üniversitesispor Kale’de kampa girdi

04 Ocak 2017 18:17

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta ligin ilk yarısını 18 puanla 6.sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor, ikinci yarı hazırlıkları için kampa girdi.
Bölgesel Amatör Lig’deki ilk sezonunda kısıtlı bütçesine rağmen sürpriz bir performans ortaya koyarak 18 puan toplayan sarı siyahlılar, devre arası kampını Malatya’da gerçekleştiriyor.
Kale’de kampa giren sarı siyahlılar sabah saatlerinde Malatya’ya gelerek kendi tesislerinde antrenman yapıyor.
Takımın antrenörü Murat Kurt yaptığı açıklamada güzel bir ortamda kamp yaptıklarını ifade etti.
“Sundukları bu imkan için yönetimimize teşekkür ediyoruz”
Takım olarak ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini kaydeden Kurt, “Yönetimimize bize sundukları bu imkan için teşekkür ediyoruz. Belki bir çok takımın sahip olmadığı bir ortamı sağladı yönetimimiz. Devre arası kampı önemlidir. Biz de bunun bilinciyle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.



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