İnönü Üniversitesispor sahasında Dersimspor’a 2-1 mağlup oldu

Grup’un 11. haftasında sahasında Dersimspor’u konuk eden İnönü Üniversitesispor rakibine 2-1 yenildi.

Uzun süredir ödenmediği için kriz boyutuna ulaşan futbolcu alacaklarının hafta içerisinde ödendiği İnönü Üniversitesispor’da bu moralle çıkılan zorlu müsabaka uzatma dakikalarında gelen golle konuk takım lehine sonuçlandı. Yeşiltepe 1 numaralı sahada oynanan hakem Ramazan Haymana’nın yönettiği müsabaka büyük bir çekişmeye sahne olurken, 90 dakika sonrası iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ev sahibi takım Mehmet Ayaoku, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre, Ömer Faruk Güleç, Cihat Vurmaz, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Eray Baba, Ömer Faruk Göldağı ve Mehmet Aşit on biriyle sahaya çıktı.

Maçın 21. Dakikasında Engin Yıldız’ın seyir zevki yüksek golüyle 1-0 öne geçen kırmızı beyazlılar, rakip takımdan Fuat Onur’un golüne 41. dakikadaki golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Malatya temsilcisi bulduğu net pozisyonlarından sonuç alamadı. Konuk takım Dersim maçın uzatma dakikalarında Okan Destegül’ün ayağından kazandığı frikik golüyle skoru 2-1 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Karşılaşma sonrası iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken, araya giren polis olayların büyümesini önledi. Müsabakayı değerlendiren İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, kazanabilecekleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Yiğit, “Müsabakanın sonuna kadar en iyi şekilde mücadele eden oyuncularımızı kutluyorum. Karşımızdaki takım transfere büyük bütçeler harcamış ve şampiyonluk mücadelesi veren bir takımdı. Ancak buna rağmen sahada kazanmaya şartlanmış bir takım vardı. Yediğimiz gollerin biri ilk yarının sonunda, diğeri maçın uzatma dakikalarında. Tabi iki golde de konsantre eksikliği vardı. Maçın ikinci yarısında bulduğumuz net pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç daha farklı olabilirdi. Ne yapalım kısmet, artık önümüzdeki müsabakalara bakacağız” diye konuştu.