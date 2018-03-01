İnönü Üniversitesispor’da başkan Uğur hedefi açıkladı

Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un kulüp başkanı Nurettin Uğur, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade ederek, “İyi futbolcuları transfer edip, Malatya’ya ikinci bir profesyonel takım kazandırmak istiyoruz. Buna göre altyapı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Ligde 6 maç kaldığını ifade eden Uğur, Yeşilyurt Belediyespor ile aralarında 5 puan fark olduğunu, hangi takımın baraj maçı oynayacağının henüz belli olmadığını belirtti.

Uğur, daha önce Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’nde mücadele eden 1932 Malatyagücü’ne destek verdiğini anımsatarak, “Kulüp başkanı Aziz Yiğit takımın başındaydı, takım BAL Ligi’ne çıkamadı. İnönü Üniversitesispor’u aldık. Satın almadan dolayı 15 bin TL bir alacakları var. Benim derdim Malatya’da Altınordu modelini oluşturup, futbolcu yetiştirmek” dedi.

Sezon başında sadece sporculardan değil, kendilerinden de kaynaklı hataların olduğunu ifade eden Uğur, şunları söyledi: “Beni daha önceden tanıyan sporcular iyi biliyor. Ödemeler 15 gün gecikti kimi antrenmana gelmedi, takımı bırakanlar oldu. ‘Herhalde bunlar Para ödemeyecekler’ deyip ayrılanlar oldu, bir kısmını da gönderdik. Bu sene ya baraj maçı oynayacağız ya da Yeşilyurt Belediyespor’un üzerinde tamamlayacağız. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalırsak benim geniş bir projem var. Benim takımı takip etme zamanım yok, o nedenle Aziz hoca takımın başında. Burada bazı hatalar oldu ancak önümüzdeki sene bu hatalara düşmeyeceğiz”

“Avrupa fonlarından destek alıp, iyi bir altyapı oluşturmak istiyoruz”

Uğur, gelecek sezon geniş kapsamlı çalışmalar yaparak, iyi bir bütçeyle lige hazırlanacaklarını kaydederek, “İyi futbolcuları transfer edip, Malatya’ya ikinci bir profesyonel takım kazandırmak istiyoruz. Buna göre altyapı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Altınordu gibi çalışma yaparak, Avrupa fonlarından destek alıp, iyi bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Bu sezon ligde kalırsak, daha sonra yol haritamızı çizeceğiz. Futbolcularımızım sezon sonuna kadar 6 maç alacakları var, diğer ödemeleri yapıldı. Futbolcularla da görüştüm, ‘takımı ligde bırakın prim vereceğim’ dedim. 60 bin TL olan bu primi 100 bin TL’ye de çıkarabilirim ama takımın ligde kalması lazım. Gelecek sezonda hiç kimseye ödün vermeden kendi göbeğimi kendim keseceğim. Şampiyon olacak bir takım kurmak istiyorum. Bu noktada da Aziz Yiğit hocamız yanımızda olacak. Bir hata yaptık ama bir daha bu hatayı yapmayacağız” diye konuştu.