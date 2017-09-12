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12 Eylül 2017 16:23

İnönü Üniversitesispor’da futbolculardan idman boykotu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.

İnönü Üniversitesispor’da futbolculardan idman boykotu

12 Eylül 2017 16:23

Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da futbolcular ücretlerini alamadıkları için idmanları boykot etme kararı aldı.


Yaz döneminde tüm haklarıyla 1932 Malatyagücü Kulübü tarafından satın alınmasına rağmen isim tescili yapılamadığı için ‘İnönü Üniversitesispor’ ismiyle lige katılan sarı-siyahlılarda yaşanan parasal sıkıntı krize dönüştü.


Henüz peşinatları ödenmeyen futbolcular ligin başlamasına 1 hafta kala antrenmanları boykot etme kararı alırken, sarı-siyahlı kulüpten ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.


Başkanlığını iş adamı Nurettin Uğur’un yaptığı İnönü Üniversitesispor, yeni sezon hazırlıklarına kurduğu iddialı kadro ve şampiyonluk hedefiyle başlamıştı.


2 gündür antrenman yapmadığı belirtilen futbolcuların, sezon başı belirlenen ücretlerini almadan çalışmalara başlamayacakları öğrenildi.




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