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26 Aralık 2017 15:03

İnönü Üniversitesispor’da ilk yarı değerlendirmesi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.

İnönü Üniversitesispor’da ilk yarı değerlendirmesi

26 Aralık 2017 15:03

Grup’ta ilk yarıyı 13 puanla 8. Sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor, hedeflediği puanın gerisinde kaldı.


Ligin ilk yarısını değerlendiren kulübün sportif direktörü Aziz Yiğit, sezon içerisinde yaşadıkları olumsuzlukların ilk yarı hedeflerine ulaşmaları konusunda kendilerine engel olduğunu söyledi. İnönü Üniversitesispor olarak ligin ilk yarısını 8. sırada tamamladıklarını anımsatan Yiğit, “Ligin ilk yarısını 2-2’lik Siverek beraberliğiyle tamamladık. 13 puanımız var ve 8. sıradayız. Açıkçası biz ilk yarı için daha yukarıları hedeflemiştik. Ben inanıyorum ki sezon içerisinde yaşadığımız olumsuzluklar olmasıydı bugün daha farklı bir yerde olabilirdik. Ancak bu işler nasip kısmet tabi. Her şeye rağmen rakipleri karşısında kolay teslim olmayan, zirveye oynayan bir çok ekipten puan alan bir takım izlettik ilk yarıda. Ligin ikinci yarısı inşallah bizim için daha güzel geçecek. Mevcut imkanlarımız doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapıp, sezonu hedeflediğimiz yerde tamamlayacağımızı düşünüyorum” dedi.


“Burak inandığımız, güvendiğimiz bir futbolcu”


Yiğit, devre arası transfer çalışmaları kapsamında eski oyuncuları Burak Acil’i kadrolarına kattıklarını belirterek, “Devre arası transfer çalışmalarına başladık. Bu doğrultuda ilk olarak eski oyuncumuz Burak’ı yeniden renklerimize bağladık. Burak inandığımız, güvendiğimiz bir futbolcu. Yüzümüzü kara çıkartmayacağına inanıyorum” diye konuştu.




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