BAL 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da futbolcular ücretlerini alamadıkları için bir süre önce idmanları boykot etme kararı alırken, yönetimin yeni bir ödeme sözüyle antrenmanlara yeniden çıkmaya başladılar.

Yaz döneminde tüm haklarıyla 1932 Malatyagücü Kulübü tarafından satın alınmasına rağmen isim tescili yapılamadığı için ‘İnönü Üniversitesispor’ ismiyle lige katılan sarı-siyahlılarda yaşanan parasal sıkıntı krize dönüştü.

Peşinatları henüz ödenmeyen futbolcular ligin başlamasına 1 hafta kala verilen ödeme sözüyle antrenmanlara yeniden başlarken, teknik heyet ise kulüp başkanı Nurettin Uğur’un ödeme sözünü üçüncü kez yerine getirmemesi nedeniyle görevinden istifa etti.

İnönü Üniversitesispor, yeni sezon hazırlıklarına kurduğu iddialı kadro ve şampiyonluk hedefiyle başlamıştı.

Alt yapı antrenörü Cafer Aypan’ın çalıştırdığı futbolcuların sezon başı belirlenen ücretlerini Salı gününe kadar alamadıkları taktirde lig maçlarına çıkmayacakları öğrenildi.