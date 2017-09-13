İnönü Üniversitesispor’da yönetimden ödeme sözü

Yaz döneminde tüm haklarıyla 1932 Malatyagücü Kulübü tarafından satın alınmasına rağmen isim tescili yapılamadığı için ‘İnönü Üniversitesispor’ ismiyle lige katılan sarı-siyahlılarda yaşanan parasal sıkıntı krize dönüşmüştü.

Henüz peşinatları ödenmeyen futbolcular ligin başlamasına 1 hafta kala antrenmanları boykot etme kararı alırken, sarı-siyahlı yönetimin ise bunun üzerine ödemeleri perşembe günü yapacağının sözünü verdiği öğrenildi.

Başkanlığını iş adamı Nurettin Uğur’un yaptığı İnönü Üniversitesispor, yeni sezon hazırlıklarına kurduğu iddialı kadro ve şampiyonluk hedefiyle başlamıştı.

3 gündür antrenman yapmadığı belirtilen futbolcuların, sezon başı belirlenen ücretlerini almadan çalışmalara başlamayacakları öğrenildi.