İnönü Üniversitesispor’un stoperi Enes 1920 Maraş’a transfer oldu

Bölgesel Amatör Lig takımı İnönü Üniversitesispor’un stoperi Enes Filiz, BAL 2. Grup’ta zirve mücadelesi veren 1920 Maraş Spor’a transfer oldu.

Ligin ilk yarısında İnönü Üniversitesispor’un formasını giyen başarılı savunmacı 13 maçın tamamında forma giyerek, hem istikrarlı bir görüntü koydu, hem de performansıyla büyük alkış aldı.

“Üniversite’ye para kazandırdım”

21 yaşındaki genç oyuncu için kesenin ağzını açan Kahramanmaraş temsilcisi Enes’e 12 bin lira, kulübü İnönü Üniversitesi’ne 13 bin lira ödeyerek transferi gerçekleştirdi.

1920 Maraş Spor’un kampına katılan Enes Filiz, yeni kulübünü şampiyonluk hedefi olduğu için tercih ettiğini söyledi. Enes, “İnönü Üniversitesi’nde çok iyi bir ilk yarı geçirdim. Birçok takımdan ciddi teklif aldım. Ama burada Fuat kaptan ve Mert Ali’nin olması ve şampiyonluk için ciddi bir yapılanmanın olması beni ikna etti. Ekonomik açıdan BAL’da bir diğer kulübe para kazandırarak transfer oldum. Yeni kulübüm liderin sadece 2 puan gerisinde. İnşallah burada şampiyonluk yaşar ve kendi bireysel hedeflerime de ulaşırım” diye konuştu.

Öte yandan İnönü Üniversitesi’nin Enes’ten gelecek parayla takımdaki diğer oyunculara ödeme yapacağı öğrenildi. Kaynak sıkıntısı yaşayan sarı siyahlıların Enes’in boşluğunu nasıl dolduracağı ise merakla bekleniyor.