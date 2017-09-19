BAL 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da futbolcular ücretlerini alamadıkları için bir süre önce idmanları boykot etme kararı almış, teknik heyet ise görevinden istifa etmişti. Kulüp Başkanı Nurettin Uğur’un söz verdiği tarihte ödemeleri yapmasıyla krizi aşan sarı-siyahlı kulüp, teknik sorumlu Murat Kurt’u da ikna ederek tekrar takımın başına getirdi. Krizin çözülmesinin ardından bir açıklama yapan İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, "Bugün itibariyle futbolcularımızın alacakları hesaplarına yatırıldı. Bazen futbol kulüplerinde bu tür sıkıntıların yaşanabileceği gerçeğinden yola çıkarak, takımımıza hak ettikleri ödemeleri geç de olsa yaptık. Biliyorsunuz hocamız Murat Kurt ve ekibi de bir süre önce haklı olarak görevi bırakmıştı. Ancak kendisiyle yeniden görüştük ve yeniden görevine döndürdük. Bu noktada hem hocamıza, hem de futbolcularımıza ortaya koydukları fedakar tutumdan dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii biz de böyle olmasını istemezdik ama ne yazık ki bazen yaşanabiliyor. Takımımız hocamız Murat Kurt nezaretinde bu hafta deplasmanda oynayacağımız Şehit Kamil Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah bu zorlu deplasmandan güzel bir sonuçla dönerek, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.