İnönü'de siyasetin temel kavram ve ilkeleri konuşuldu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Siyaset Bilimi Topluluğu tarafından düzenlenen ve Doç. Dr. Gökhan Tuncel'in konuşmacı olarak katıldığı program hakkında bilgi veren Dekan Prof. Dr. Recep Karabulut, insanlık tarihi ile yaşıt olan siyasetin birey ve toplum hayatının hemen hemen her alanında, her dönem kamuoyunun gündemini meşgul eden bir konu olduğunu dile getirerek özellikle iktidarla ilişkisi olan herkesin siyaset ile ilgili konuşması gerektiğini ve konuşmaya haklarının olduğunu söyledi.

Siyasal sahanın daha iyi anlaşılabilmesi için özellikle alanda çalışmış olanların dinlenmesi gerektiğine vurgulayan Karabulut, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilimler Topluluğu ile Siyaset Bilimi alanında çalışan akademisyenlerin birikimlerini öğrenciler ve fakülte personeli ile paylaşmak istediklerini belirtti.

Siyasal Bilimler Akademisi Programı'nın toplamda 16 hafta süreceğini belirten Karabulut, Siyasal Bilimler Akademisi kapsamında “Gençlik ve Siyaset, İdeolojiler, İnsan Hakları, Siyasetin Toplumsal Dinamikleri, Kurucu İktidar ve Anayasa, Küreselleşme ve Ulus Devlet, Din ve Siyaset İlişkileri' gibi konuların da ele alınacağını ifade etti. Siyasal Bilimler Akademisi ile başlattıkları konferans silsilesinin “Girişimcilik, İktisat ve Uluslararası İlişkiler” gibi sahalarda da devam edeceğini umduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Gökhan Tuncel ise insanların kendileri ve çevreleri ile ilgili yapılan faaliyetlerde rol ve sorumluluk almak için siyasal alanı bilmeleri gerektiğinin altını çizdi. Siyasetin beşeriyetle iç içe olduğunu dolayısıyla sosyal bir bilim olduğunun kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Gökhan Tuncel “Bugün başlayıp 16 hafta sürecek olan bu çalışmayla bir nebze de olsa siyaseti, siyasal alanı, iktidar ilişkilerini biraz daha anlaşılabilir kılarsak, siyaseti biraz daha farklı boyutlarıyla ele almamıza vesile olursa bizler de amacımızı gerçekleştirmiş oluruz.” dedi. Tuncel, esas gayelerinin insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliğin yani iradenin öneminin vurgulanması olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “İrade sahibi olan bir canlının kurduğu, onların oluşturduğu birlikteliklerin de aslında anlaşılabilir olması oldukça zor. Bunun sebebi doğa bilimlerinde bir zorluk ile karşılaşıldığında konu araştırılıyor ve deneylerle her yerde geçerli kurallar ortaya konulabiliyor. Ama bu durum sosyal bilimlerde çok zor çünkü biz iradeden bahsediyoruz. İradenin, nerede ne zaman ne yapacağını tespit edebilme imkanına sahip değiliz. Yani bizler genellemeler yapabiliriz ama bu genellemelerin tutmadığı yerleri de bilmemiz lazım. Tarih de aslında bu genellemelerin tutmamasıyla, inişlerle çıkışlarla, değişimlerle dolu. Onun için bizlerin iradeyi sosyal bilimlerde ayrı bir yere koymamız gerekiyor.”

Siyaseti anlaşılabilir kılmak için geniş bir bakış açısına sahip olunması gerektiğini dile getiren Tuncel, insan iradesini merkeze alıp açıklarken çevresel koşulları yok sayma imkanına sahip olmadıklarını belirtti. Çevresel şartlardan bağımsız iradenin incelemeyeceğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Gökhan Tuncel konuşmasını şöyle tamamladı:

“Siyasal alanı yerli yerine oturtmak için sivil alanı genişletmek zorundayız. Bu da irade ile ilgili bir şey. Bunu yapabilirsek hem siyasetçi için hem sivil için siyasal alan yerli yerine oturmuş, daha farklı bir anlam ifade etmiş olur. Onun için biz bu üçüncü alan olan ideali ortaya koymak, ideal merkezi üzerinden var olan zemini de dikkate alarak bu sivil alanı genişletecek siyasete yönelmek durumundayız. Aksi takdirde siyaseti pratik yöntemler içerisinde temsili kurumlara indirgeyeceğiz. Siyaset dediğimizde aday olacaksın, seçileceksin, karar vereceksin, uygulayacaksın, yargılayacaksın değildir. İnsan iradesinin her alana yayılması için sivil alanın genişletilmesi gereklidir.”

Düzenlenen konferansa İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.