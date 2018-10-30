İnönü'de ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' Çalıştayı düzenlendi

Düzenlenen Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, sürdürülebilirliğin son yılların en popüler ve en önemli konularından birisi haline geldiğini belirterek, sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler (BM) çevre ve kalkınma komisyonunun 1987 yılı sonuç bildirgesinde yer aldığını söyledi.

Erkuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin etme ve kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneği olarak ifade edilmiştir. Bu ifade, bugün ile gelecek kuşakların ihtiyaçları arasındaki dengeyi sağlamaya, ekonomik kalkınma ile doğal kaynaklar arasındaki yadsınamaz ilişkiye dikkatleri çekmektedir. Klasik salt kalkınma kavramının temelini her geçen gün artarak devam eden insan ihtiyaçlarını her ne pahasına olursa olsun insan merkezli olarak karşılamak oluşturmaktadır. Klasik kalkınma anlayışı içinde sürdürülebilirliği barındırmamaktadır.”

Gelinen noktada sadece insan ihtiyaçlarını karşılama odaklı bir yaklaşımın çok daha büyük sorunlara yol açtığına şahit olduklarına değinen Erkuş “Küresel ısınma, çevre kirliliği, yok olan yaşam alanları, içme suyu kaynaklarının kirlenmesi ve azalması, bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması, nüfus artış hızındaki düşüş, kişiliksiz ve kimliksiz şehirler bu sorunların başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Yeşil kampüs düşüncesinin de sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma kavramları ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Erkuş, "Her yıl yaklaşık 8 bin öğrenci mezun eden üniversitemizde öğrencilerimizin çevre, doğal kaynaklar, enerji ve israf ekonomisi konularında duyarlılık kazandırılarak mezun edilmesi toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi ve duyarlı hale getirilmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Su yönetimi, enerji yönetimi, atık yönetimi, çevre düzenlemeleri ve ulaşım konularında iyi uygulama örneklerini üniversite kampüslerinde gören, kullanan ve bunların gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğrencilerimiz hayatlarının geri kalan kısmında bu tecrübelerini günlük yaşamlarına yansıtacaktır" şeklinde konuştu. Programın sonunda Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve İnönü Üniversitesi yeşil kampüs çalışmaları anlatıldı.

Çalıştaya İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nilgün Cılız, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.