İnönü'de Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi düzenlendi

Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi (IGATE'18) 1-3 Kasım tarihleri arasında İnönü Üniversitesinde gerçekleşti.

Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gamze Akkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Pelin Ertekin ile Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Serdar Köksal'ın başkanlığında, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Kent Konseyi'nin destekleriyle yapıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde, gerçekleştirilen kongre Eş Başkanı Doç. Dr. Mustafa Serdar Köksal'ın konuşmaları ile başladı. Program Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın konuşmalarından sonra Prof. Dr. Alber Zıegler'in “Özel Yetenekliler İçin Öğrenme Yollarının Tanımlanması”, Prof. Dr. Ali Karcı'nın Ebeveyn Bakış Açısıyla Üstün Yetenekli Çocuğun Eğitimi”, Dr. Colm O'reılly'nin “Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Okul Dışı Programlar”, Doç. Dr. Mustafa Serdar Köksal'ın “Sınıf İçinde Zihinsel Risk Alma ve Özel Yetenekliler”, Prof. Dr. Joseph Renzullı'nin “21. yüzyıl için Özel Yetenekliler Eğitiminin Kavramsal Temellerini Yeniden İncelemek: Okul Çapında Zenginleştirme Modelini Kullanan Teoriden Pratiğe Bir Yaklaşım” ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey'in “Bizim Çocuk Matematikten 5 Almış, Çok Zeki'lerden misiniz?” konulu çağrılı konuşmaları ile devam etti. Özel yetenekli çocukların eğitimi üzerine gerçekleştirilen kongrede 3 gün boyunca ulusal ve uluslararası alanda 110 bildiri, 2 atölye çalışması ve 6 çağrılı konuşma gerçekleştirildi.

Kongre Eş Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Serdar Köksal, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu kongrenin düzenli olarak her yıl iki üniversite işbirliği ile yapılmasının planlandığını, İnönü Üniversitesi'nin Özel Yetenekliler Eğitimi Alanında bölgenin kaliteli öğretim hizmeti sağlayan ve araştırma bulguları ile toplumu destekleyen bir merkez haline getirilmesi için çalışıldığını buradan duyurmak isterim.”

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri ise “Kongredeki bilimsel etkinliklerden çıkacak sonuçların, Özel Yeteneklilerin Eğitimi konusunda yeni ufuklar açacağı, özel yetenekli bireylerin insanlığa yaptığı katkılardan dolayı; özel yeteneklilerin eğitiminde Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün, bu alanla ilgili yenilikçi yaklaşımlarda bulunacağına inanıyorum.” şeklinde görüşlerini belirterek kongrenin önemini vurguladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise “Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen “Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı'nda (2013-2017) özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalarında bulunulması ile ilgili başta üniversiteler olmak üzere konuyla ilgili birçok kurum ve kuruluşun işbirliği sağlanması gerektiği vurgulanmıştır” diye konuştu.

Rektör Kızılay, üstün yetenekli bireylerin eğitiminde kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasının bu kongre kapsamında gerçekleştirilebilineceğini vurguladı. Kızılay, konuşmasını kongre eş başkanı Doç. Dr. Mustafa Serdar Köksal'a, kongre başkanları Dr. Öğr. Üyesi Gamze Akkaya'ya ve Dr. Öğr. Üyesi Pelin Ertekin'e, bilim ve düzenleme kurullarının kıymetli diğer üyelerine teşekkür ederek sonlandırdı.