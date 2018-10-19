İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaat işçisi çalıştığı inşaatta ölü bulundu

Malatya’da bir inşaatta işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Adem Güler çalıştığı inşaatta ölü olarak bulundu.

Malatya'da bir inşaatta işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Adem Güler çalıştığı inşaatta ölü olarak bulundu.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salköprü Mahallesi Boncuklu Sokak'ta inşaatı devam 4 katlı bir binada işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Adem Güler'i arkadaşları inşaatın teras katında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, inşaat işçisinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin kalp krizi şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili inşaatta detaylı incelemede bulunurken, Adem Güler'in cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.