İNÜHABER iki yaşında

İnönü Üniversitesi Haber Merkezi'nin (İNÜHABER) ikinci kuruluş yılı yerel basın temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin bir araya geldiği bir törenle kutlandı.

Gazeteci Yazar Kemal Deniz'in “Tek Partili Dönemden Çok Partili Döneme Geçişte Malatya Basını” konulu konferansla katkı sunduğu kutlamalar, İNÜHABER Merkezinde katılımcılar ve öğrenciler ile birlikte kesilen pasta ile devam etti.

Düzenlenen programa İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mevlüt Akyol ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nisan, Gazeteci Yazar Kemal Deniz, Malatya Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doc. Dr. Ayça Çekiç Akyol, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, akademik personel ve öğrenciler ile İNÜHABER Merkezi ekibi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İNÜHABER Genel Yayın Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nisan, basın ve medya etiğinin önemini şu sözlerle ifade etti: “Gazeteciliğin tehdit unsuru olarak kullanılması, şahsi çıkarlara göre hareket edilmesi gazetecilik etiğiyle hareket edilmediğini gösterir. Bu yüzden gazetecinin halkı bilgilendirme, doğru yolda yönlendirme, halk adına denetleme gibi sorumlulukları vardır. Basının doğru, tarafsız, nesnel, gerçek haberler yapması ve yaptığı haberleri zamanında ulaştırılması önemlidir. Gazeteci bu sorumluluklarını, icra ettiği mesleğin kutsallığının bilincinde olarak yerine getirilmesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal, ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.' diyerek basının önemini vurgulamıştır. Ulu Önderin kuvvet, mektep ve rehber olarak nitelendirdiği gazetecilik mesleğini hem teorikte hem de uygulamada mesleki etik kuralları çerçevesinde öğretmeyi amaçlamaktayız.”

2016 senesinin güz döneminde faaliyet göstermeye başlayan İNÜHABER'in kuruluşunun ikinci yıl dönümünü kutlamanın sevincini, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen Nisan, sözlerine şunları ekledi:

“İNÜHABER Merkezimiz iki sene içerisinde çok önemli haberlere imza attı ve üniversitenin yerel, ulusal ve uluslararası medyada iyi bir şekilde yer bulmasını sağladı. Teorinin pratiğe aktarıldığı bir öğretim merkezi olan İNÜHABER, inanıyorum ki öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini, daha çok tecrübe edinmesini sağlayacak ve daha iyi yerlere gelecektir.”

Programa konuşmacı olarak katılan gazeteci yazar Kemal Deniz ise “Tek Partili Dönemden Çok Partili Döneme Geçişte Malatya Basını” konulu konuşmasında, 50 yıllık gazetecilik hayatından edindiği tecrübelerle beraber, mektepli ve alaylı meslektaşlarının gazetecilik mesleğine neler kazandırıp kaybettirdiklerini anlattı. Deniz “Şunu ifade etmek isterim, gönül ister ki her zaman benim yanımda çalışan bir muhabir arkadaş ya da genel yayın yönetmeni veya yazı işleri müdürü işleyiş içerisinde hem alaylı hem de mektepli bilgileri olsun onu bünyesinde taşısın bu hepsinden daha iyidir. Yani sadece akademik olması yeterli değildir” diye konuştu.

Konferansın sonunda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Gazeteci Yazar Kemal Deniz'e plaket takdim etti.