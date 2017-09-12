Iraklı hastanın ayağı, kök hücre ile kesilmekten kurtarıldı

Irak’ta yaşayan 43 yaşındaki Ali Abid Hamza Muhsin, şeker hastalığı nedeniyle ayaklarından oluşan ödemin tedavisi için doktora gitti. Yapılan tetkiklerde doktorlar Iraklı hastaya ayağının kesileceğini söylemesi üzerine alternatif tedavi yöntemleri arayan Muhsin, kök hücre tedavisi yapılan merkezlerden biri olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne geldi. Burada doktorların yakından ilgilendiği Iraklı hasta, yapılan kök hücre tedavisi ile yeniden sağlığına kavuşurken ayağının da kesilmesinden kurtuldu. Ali Abid Hamza Muhsin, Irak’ta gittiği birçok hastane dolaştığını ve doktorların tek kurtuluş olarak ayağının kesilmesini önerdiklerini ifade etti. Türk doktorlarının başarısını duyduğunu ve bu nedenle de Türkiye’ye geldiğini anlatan Muhsin, “Gittiğim doktorlar bana Turgut Özal Tıp Merkezini tavsiye ettiler. Yüzlerce doktorun aksine bana ayağını eski haline getiririz demelerine şaşırdım. Çünkü ben artık umudumu kaybetmiştim. Bugün ayağım sapa sağlam şekilde memleketime gidiyorum. Türk doktorlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Başarılı ameliyata imza atan Turgut Özal Tıp Merkez Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşında görevli Prof. Dr. Yusuf Kenan Çoban ise yapılan tedavi ile hastanın sağlığına kavuştuğunu belirterek “Hastamız buraya geldiğinde psikolojik olarak umutsuz vak’aydı. Hastamız birçok yerden umutsuz cevaplar alınca ister istemez sıkıntı içine girmiş" ifadelerine yer verdi. Çoban, hastanın diyabetten dolayı kök hücre tedavisi ile ayağında oluşan bütün ödemi aldıklarını söyledi.

Karın bölgesinde alınan yağ dokusu ile kök hücreyi yaraya enjekte ederek hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Çoban, “Merkezimizde yapılan müdahale ile hastamızın ayağındaki diyabet yarasına yağ dokusundan aldığımız kök hücreleri yaraya enjekte ettik. Kök hücre tedavisi ile ayağını kurtardık. Yurt dışından gelen hastalarımıza kök hücre tedavisi uygulamış olduk ve bugün hastamızı taburcu ediyoruz. Türkiye’de önceden hastalarımız yurt dışına giderek kök hücre tedavisi oluyordu. Bugün yurt dışında hastalarımız buraya gelerek tedavi oluyor. Yapılan yatırımlarla bugün merkezimiz dünyanın birçok yerinden hasta kabul ediyor. Sağlık Bakanlığımızda bu konuda çok güzel çalışmaları var” şeklinde konuştu.