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14 Ağustos 2018 17:16

Iraklılar Battalgazi’ye hayran kaldı

Irak’ın Bağdat Vali Yardımcısı , ThawrahAhmed İbrahim Al-Dulhaımı, beraberinde gelen heyet ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesinde bulunan tarihi eserleri gezdi.

Iraklılar Battalgazi’ye hayran kaldı

14 Ağustos 2018 17:16

Heyet Battalgazi’ye hayran kaldı.


Yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin ilk ziyaret ettiği yerlerin başından gelen Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Cami ve Aslantepe Höyüğü’nün yanı sıra diğer tarihi eserleri, bu kez komşu ülke olan Irak’tan gelen heyet ziyaret etti.


Ziyarete, Bağdat Vali Yardımcıları WasmıAbdulameerKadhım Al-Juboorı, ThawrahAhmed İbrahim Al-Dulhaımı, Enerji Müdürü IsraaKhalıdSabea Al-Hayatı, Çevre Müdürü AnaamThabitKhaleel Al-Bayati, Yatırım İzleme Daire Başkanlığı MarwahMahdıRadhı Al-Naseri, Enerji Müdür Yardımcısı RaadOmar Salman Al-ObaıdıveAlauldeenSayhoodShınan Al-Kandly katıldı.


Battalgazi ilçesindeki tarihi eserlere hayran kalan Irak heyeti, tarihi eserler hakkında Battalgazi Belediyesi rehberlerinden bilgiler aldı. Burada konuşan Irak Bağdat Vali Yardımcısı Thawrah Al Dulhaımı, “Burası hem çok antik bir yer, hem de başkan ve halk arasında bağlantıyı çok beğendik. Biz, Iraklılar Türkleri çok severiz. Tarih boyunca da bu hep böyleydi ve böyle yol aldık. Bundan sonraki süreci de böyle yürütmeyi istiyoruz. Bu antik yere bizi getirdiğiniz için, organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye ve Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan antik yapılarını görmekten çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.


Özellikle Ulu Cami’den çok etkilendiklerini dile getiren Dulhaımı, "Buranın antik yapısı bizi çok etkiledi. Caminin içinin aktif olarak kullanılması, eğitim ve öğretim aktiviteleri olarak kullanılması, öğretmenlerin olması, çocuklara Kur’an-ı Kerim öğretilmesi bizi çok etkiledi. Özellikle Türk insanının bu yapısını tutmasından çok mutluyuz ve yapılarını korumasını biz, Iraklılar olarak destekliyoruz. Kervansaray’da bir nokta çok dikkatimizi çekti. Hem kışlık hem de yazlık bir alan düşünülmüş, o dönemde böyle bir yapının düşünülüp hizmete sunulması çok çok büyük bir şey, bundan çok etkilendik ve antik yapısını çok beğendik” şeklinde konuştu.


Ziyaret sonrası Irak heyeti, Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Farngipane ile bir süre sohbet etti.




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