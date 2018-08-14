Iraklılar entegre çevre projesini örnek alıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Entegre Çevre Projesi ve Çöpgaz Elektrik Santralini incelemek üzere Irak’ın çeşitli kentlerinden Malatya’ya gelen Irak Heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti.

Ziyarete, Bağdat Vali Yardımcıları Wasmı Abdulameer Kadhım Al-Juboorı, Thawrah Ahmed İbrahim Al-Dulhaımı, Enerji Müdürü Israa Khalıd Sabea Al-Hayatı, Çevre Müdürü Anaam Thabit Khaleel Al-Bayati, Yatırım İzleme Daire Başkanlığı Marwah Mahdı Radhı Al-Naseri, Enerji Müdür Yardımcısı Raad Omar Salman Al-Obaıdı ve Alauldeen Sayhood Shınan Al-Kandly katıldı.

Irak’tan gelen heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan Malatya ile ilgili bilgiler aldılar. Malatya’nın Türkiye’nin doğusunda gelişmiş en büyük kentlerden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’nın Dünyanın kayısı başkenti olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Polat, “Irak’la ilişkilerimizi kesinlikle geliştirmeliyiz, ilerletmeliyiz. Aynı coğrafyanın insanlarıyız, aynı kaderi paylaşıyoruz. Sizler bugün bazı tesislerimizi gezdiniz. Entegre çevre projemiz, birçok kente örnek olacak düzeydedir. Eski vahşi depolama alanından 12.4 Mg watt’lık enerji üretiyoruz. Sistem 60 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Amacımız gelecek nesillere daha iyi bir Malatya bırakabilmek. Bunun içinde çevreci her projeyi hayata geçiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bağdat Vali Yardımcısı Wasmı Abdulameer Kadhım Al-Juboorı, Malatya Büyükşehir Belediyesinin çevreci güzel projeler yaptığını belirterek, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin Çevre entegre projesini incelemekteki amacımız bu projenin aynısını Irak’ta hayata geçirmek. Bu nedenle konusunda uzman arkadaşlarımızla Malatya’da incelemelerde bulunduk. Malatya Büyükşehir Belediyesi muazzam güzel işler yapmış. Bizlerde bu projeleri örnek alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik ediyorum. Bizlerle yakından ilgilenen belediye yöneticilerine ise teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Polat Irak Heyetine ziyaretin anısına kayısı ve çeşitli hediyeler verdi. Heyet Orduzu bölgesinde bulunan eski çöp sahası ve Çöpgaz Elektrik Santralinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden tesisler ile ilgili bilgiler alan heyet tesislere hayran kaldı.