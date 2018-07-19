Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 13:02

İranlıların uyanıklığı Malatya polisine takıldı

Malatya’da kontrole takılan 4 İranlının bulunduğu araçta yapılan aramalarda su borusuna gizlenmiş metamfetamin maddesi ile esrar ele geçirildi.

İranlıların uyanıklığı Malatya polisine takıldı

19 Temmuz 2018 13:02


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir giriş ve çıkış noktalarında yapılan kontroller esnasında yabancı plakalı bir araç durduruldu. İran plakalı araçta bulunan 2’si kadın 4 kişinin davranışlarından şüphelenen ekipler araçta kapsamlı arama yaptı. Otomobilin torpido ve bagajında yapılan aramalarda aracın yedek parçası süsü verilen su borusu içerisine zulalanmış vaziyette 6 ayrı paket içerisinde yaklaşık 1 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ile 114 gram reçine halinde esrar maddesi ele geçirildi.


Araçtaki İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç