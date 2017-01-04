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04 Ocak 2017 15:13

İrfan Buz, kamp ve transferle ilgili bilgi verdi

İrfan Buz, kamp ve transferle ilgili bilgi verdi

04 Ocak 2017 15:13

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, kampla ilgili yaptığı açıklamada, “Kamp ortamımıza baktığımızda, gerçekten kaliteli bir ortamla karşılaştık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha transferimiz olacak ” dedi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Side’de sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift antrenmanla yoğun şekilde güç depoluyor.
Kamptaki son durumla ilgili İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, futbolcuların çalışmalarda oldukça azimli olduğunu belirtti.

“Gerçekten kaliteli bir ortamla karşılaştık”
İrfan Buz, çalışmaların verimli bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, “Antalya Side’den Malatya’ya selamlarımızı gönderiyorum. Kamp ortamımıza baktığımızda, gerçekten kaliteli bir ortamla karşılaştık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz gayet azimli bir şekilde başladı kampa. İnşallah düzgün bir şekilde burada kampımızı tamamladıktan sonra ilk müsabakamız olan Sivas müsabakamıza çıkacağız. Takımın durumuna baktığınız zaman dediğim gibi futbolcu kardeşlerimiz iyi çalışıyor” diye konuştu.

"Transferlerimiz devam edecek”
Transferdeki son durumla ilgili bilgi veren Buz, “Transferle ilgili zaten biliyorsunuz, ilk transferimiz gerçekleşti. Daha transferlerimiz olacak. Onlarla irtibat halindeyiz. Fakat dediğim gibi önemli olan burada takım halinde iyi hazırlanmak. Bizde bunu yapacağız ve yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar ligin ikinci yarısında iyi bir müsabaka çıkarma ve 3 puanla başlama adına bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.



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