İşadamlarından istikrar için ‘Devam’ kararı

ASRİAD Yönetim Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapan Başkan Aziz Özel, yönetim kurulu üyeleri ile yaptıkları ‘Seçim Özel Toplantısı’nın ardından dernek olarak 24 Haziran’da izleyecekleri yol haritasını açıkladı.

Türkiye’nin son 16 yılda istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Özel, bu kapsamda ekonominin yüzde 5,9, milli gelirin ise 8,6 katına çıktığını ifade etti. Savunma sanayisinde milli üretimin yapılması ve alternatif enerji kaynaklarının da geliştirilerek uygulanmaya başlanması ile büyük projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Özel, bunun yanı sıra istihdam ve yatırımların artması ile ülke ekonomisinin büyüdüğünü söyledi. Yerli otomobil ve yerli uçak projelerinin de bu süreçte hayata geçirildiğini aktaran Özel, “Derneğimizin de amaçları arasında yer alan İslam Coğrafyasının ekonomisinin gelişmesi için iç ve dış siyasette istikrarlı bir şekilde etkin bir politika izleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile Güçlü Türkiye için Devam kararı aldık” diye konuştu.