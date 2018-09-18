İşadamlarından Yeşilyurt Belediyesi'ne övgü

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ile yönetim kurulu üyeleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarda başarılar dilediler.

Ziyarette ilk olarak söz alan dernek başkanı Aziz Özel, metropol ilçelerden olan Yeşilyurt'un hızla gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu dile getirerek Yeşilyurt Belediyesi'nin yapmış oldukları çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Belediyenin başarılı çalışmalarının olduğunu ve bölgenin gelişmesinde önemli rol oynadıklarını ifade eden Özel, Yeşilyurt Belediyesi'nin bölgeyi geliştirmek için yapacakları çalışmalarda ve etkinliklerde ASRİAD olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt'un gelişime ve yeniliğe açık bir bölge olduğunu kaydederek bu kapsamda sürekli ileriye yönelik çalışmalar yaktıklarını ifade etti. Çınar, işadamlarının bölgeye yapacakları yatırımlarda Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını ve kendilerini destekleyeceklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda ise dernek başkanı Özel tarafından Başkan Çınar'a Asr suresinin yer aldığı tabloyu hediye etti.